"文대통령 글에 두 눈 의심"…편가르기 발언에 의사들 반발

[아시아경제 조현의 기자] "대통령 페이스북이 해킹당한 것 아닌가 눈을 의심했다."

서울의 한 대학병원 교수는 3일 아시아경제와의 통화에서 문재인 대통령이 전날 페이스북에 "전공의 등 의사들이 떠난 의료 현장을 지키고 있는 간호사분들을 위로하며 헌신과 노고에 감사와 존경의 마음을 드린다"고 한 데 대해 이같이 말했다.

그는 "여당 정책위의장이 명문화까지 열려있는 자세로 검토하겠다고 함에 따라 정부와 의료계 간 갈등이 풀릴 수 있겠구나 기대를 했는데 문 대통령의 글을 보고 눈을 의심했다"고 목소리를 높였다.

문 대통령은 "신종 코로나바이러스감염증(코로나19)으로 장시간 사투를 벌이느라 힘들 텐데 장기간 파업하는 의사들의 짐까지 떠맡아야 하는 상황이 얼마나 어려운가"라며 사실상 집단파업 중인 의사들을 우회적으로 비판했다. 이에 대해 의료계에선 대통령이 '원팀'인 의사와 간호사를 편가르기 했다는 지적이 잇따랐다.

수도권의 한 대학병원 교수는 문 대통령의 발언에 대해 "마음이 굉장히 좋지 않다"고 했다. 그는 "의사와 간호사는 동반자와 같은 사이"라며 "협력해서 일하는 동료와 편가르기를 하는 것은 좋지 않다"고 꼬집었다.

젊은간호사회도 전날 입장문을 내고 "열악한 근무 환경은 의사들의 집단행동으로 갑자기 생긴 것이 아니다"라고 반박했다.

문 대통령의 메시지가 정부와 의료계 간 협상에 장애물이 될 것이란 우려도 나왔다. 마상혁 경남도의사회 공공의료대책위원장은 언론 인터뷰에서 "대통령의 편 가르기를 보니 정부의 협상 의지를 더더욱 신뢰할 수 없는 것"이라고 했다.

조현의 기자 honey@asiae.co.kr