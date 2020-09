[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자] 낙동강홍수통제소는 3일 오전 7시50분을 기해 경북 문경 산북면 김용리 영강에 홍수주의보를 발령했다.

이날 아침 7시40분 현재 수위는 2.81m로, 오전 8시10분께 이 지역 홍수주의보 수위인 3.5m 안팎에 도달할 것으로 예측됐다. 김용리 지점 홍수경보 수위는 4m다.

낙동강홍수통제소 관계자는 "낙동강 지류인 영강 인근 수위가 계속 상승하고 있다"면서 "문경, 상주 지역 주민들은 안전에 유의해달라"고 당부했다.

