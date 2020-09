전남도교육청 ‘청렴시민감사관 TF’ 결과 보고

[아시아경제 호남취재본부 이준경 기자] 전남도교육청은 청렴도 최우수기관 도전을 위해 운영한 ‘청렴시민감사관 TF(청렴 TF)’가 최종 결과보고회를 갖고 활동을 마무리한다고 2일 밝혔다.

이날 청렴 TF는 ▲시설공사 ▲물품계약 및 예산 ▲학교급식 ▲현장학습 ▲방과 후 학교 운영 ▲인사관리 등 6개 분야로 나뉘어 운영하면서 분야 별 청렴도 향상 방안을 내놨다.

또 학교시설공사 과정 개선, 객관성과 전문성 확보를 위한 조직개편(이상 시설공사 분야) 등 분야 별 청렴도 향상 방안도 제안했다.

물품계약 및 예산 분야 개선을 위해 물품선정위원회 제도 개선, 사업 추진 과정의 적정성·투명성 확보를 통한 조직 내 신뢰 분위기 조성을 제안했고, 학교급식 분야 청렴도 향상 방안으로는 학교급식 식재료 검수 세부기준 마련·보급을 제시했다.

인사 분야 청렴도 향상을 위해서는 ▲교원인사비리 고발 시스템 구축 ▲교사 근무성적 평정 절차 개선 ▲일반직 인사 관련 고충 해소 제도 도입 ▲공무직 순환 전보 체계화 등이 이뤄져야 할 것이라고 강조했다.

전남도교육청은 이번 TF에서 도출된 정책제언 사항들을 해당 부서에 통보하고 이행하도록 했으며, 지속적인 이행상황 점검과 피드백을 통해 청렴도 측정 분야 제도개선을 이뤄나갈 예정이다.

김성인 감사관은 “청렴은 도민에게 신뢰받는 전남교육청이 되기 위한 기본 요소다”며 “청렴시민감사관과 함께한 TF 활동을 통해 다양한 분야의 목소리를 적극 반영함으로써 청렴하고 깨끗한 전남교육청이 될 수 있도록 하겠다”고 말했다.

호남취재본부 이준경 기자 lejkg123@asiae.co.kr