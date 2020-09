경기소방, 신임 소방관의 '기지'로 10대 청소년 생명 구해

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 부임 2개월 차 신임 소방관이 기계음만 들리는 신고 전화에서 이상 신호를 감지하고 극단적인 선택을 하려던 10대 청소년의 목숨을 구했다.

2일 경기도 소방재난본부에 따르면 지난 달 30일 오전 3시50분께 119 상황실에 근무하던 재난종합지휘센터 소속 김경환 소방교에게 한 통의 신고 전화가 걸려왔다.

수화기 너머로 신고자의 음성은 들리지 않았고 인식하기 어려운 기계음만 이어졌다.

대수롭지 않게 여길 수도 있는 신고 전화였지만, 김 소방교는 이를 화재로 인한 단독경보형 감지기 소리로 판단하고 즉시 현장에 출동조치를 내렸다.

김 소방교가 위치 추적을 이어가며 걸려온 번호로 20여 차례 통화를 시도하는 내내 옆에 있던 장민정 소방장도 관할 경찰서에 공조 요청을 했다.

신고 지점이 다가구주택 밀집 지역이었던 탓에 신고자의 정확한 위치를 파악하는 데 어려움이 있었지만, 소방대는 때마침 불 켜진 집을 발견하고 창문 안으로 쓰러져 있는 신고자를 발견했다.

연기가 가득 찬 방안에서 발견된 신고자는 즉시 병원으로 이송돼 생명을 건졌다.

권용성 경기소방본부 재난종합지휘센터장은 "상황실 직원들의 침착한 대응과 현장 출동대원들의 발 빠른 대처로 소중한 생명을 구할 수 있었다"며 "이번 사례를 신고 상황별 대처 방법 등 향후 교육에 활용할 계획"이라고 설명했다.

이영규 기자 fortune@asiae.co.kr