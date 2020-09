[아시아경제 박종일 기자] 채현일 영등포구청장이 1일 오후 구청장실에서 애드문 코퍼레이션 대표로부터 코로나19 방역물품을 전달받았다.

채 구청장은 2000만 원 상당의 살균소독제를 지원해준 애드문 코퍼레이션에 감사를 표하고, 나눔과 연대의 힘으로 코로나19 함께 이겨나갈 것을 약속했다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr