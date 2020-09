2일 밤 태풍 '마이삭' 남해안 강타…"3일 새벽 거제~부산 상륙 가능성"

2일 밤 제주 최근접

3일 새벽 남해안 상륙 예상



서쪽 지방 안심 못해

북쪽 찬 공기 오히려 비구름대 만들어

"다양한 기상 현상 가능성"

[아시아경제 이현주 기자] 북상하는 제9호 태풍 '마이삭(MAYSAK)'의 영향으로 전국에 태풍 예비특보가 발표됐다.

기상청에 따르면 1일 오후 3시 현재 태풍은 일본 오키나와 서북서쪽 약 220㎞ 부근 해상에서 이동속도 시속 16㎞로 북북동 방향으로 이동하고 있다. 중심기압 935h㎩, 최대풍속 시속 176㎞, 강풍반경은 380㎞로 매우 강한 태풍으로 발달한 상태다.

이번 태풍은 2일 밤 제주도에 최근접한 뒤 3일 오전 3시경 경남해안 내륙에 상륙할 것으로 예상된다. 우진규 기상청 예보분석관은 "정확한 상륙 지점을 지금으로썬 말하기가 어렵다"면서도 "확률적으로 높은 지점은 거제와 부산 사이"라고 말했다. 이후 태풍은 빠르게 이동해 3일 오전 6~9시경 동해상으로 진출할 것으로 예상된다.

태풍이 직접적으로 강타할 남해안과 빠져나가는 동해안 지역을 중심으로 100~300㎜에 달하는 비가 내릴 것으로 보인다. 최대 순간풍속은 시속 108~180㎞로 예상되는 만큼 대비가 필요하다.

서쪽지방도 강한 비바람이 예상된다. 서울을 포함한 경기 북서쪽과 충청남도 일부 지역은 강풍 예비특보가 추가로 발표됐다. 수도권 지역의 건조한 공기와 태풍의 열기와 충돌하면서 태풍의 세력이 약해지지 않고 오히려 긴 띠 구름 형태의 비구름대가 발달할 것으로 예상되기 때문이다. 예상 강수량은 100~200㎜, 최대순간풍속은 시속 36~108㎞로 예보됐다.

우 분석관은 "태풍의 세력이 강해서 북쪽의 건조한 공기가 세력을 약화 시키기 보다는 원통으로 된 태풍의 연식적 구조를 칼로 자르듯 분해시킬 것"이라며 "태풍이 상층과 하층으로 구분되면서 다양한 기상 현상이 벌어질 가능성이 높다"고 분석했다.

특히 제주와 남해상, 동해상은 천문조에 의해 바닷물 높이가 높은 기간이고 기상조와 높은 파고가 더해지면서 폭풍해일로 인한 파도의 방파제가 범람할 수 있어 침수 피해에 유의해야 한다.

