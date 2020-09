[아시아경제 박종일 기자] 류경기 중랑구청장은 1일 오후 1시30분 코로나19 확진자 발생과 관련해 지역 내 초등학교를 방문, 긴급회의를 통해 오후 3시30분부터 현장 선별진료소를 운영키로 했다.

구는 개학이 시작된 지난달 24일과 25일 학교에 등교한 학생과 교직원 등 284명에 대한 전수검사를 하고 결과가 나오는 대로 구민들에게 즉시 알릴 예정이다.

