김희선 측 "임대료 한 달 안 받은 것 뿐인데…기사화돼 부끄럽다"

[아시아경제 김봉주 인턴기자] 배우 김희선이 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 사태 장기화 속 '착한 임대인' 캠페인에 동참한 것이 알려지면서 화제를 모으고 있다.

1일 뉴스1에 따르면, 김희선은 최근 자신이 보유한 건물의 임대료 한 달분을 받지 않았다. 해당 건물의 한 임차인은 뉴스1에 "김희선이 상인들이 어려울까 봐 임대료를 받지 않았다"며 "고맙다"고 말했다.

김희선은 그간 주변 시세보다 낮은 수준의 임대료를 받으며 세입자들에 보탬이 돼왔던 것으로 알려졌다.

김희선 측은 이날 "김희선은 소속사에 알리지 않고 선행을 진행해왔다"라며 "모두들 어려운 상황 속에서 도움의 손길을 선뜻 건넨 것인데, 이렇게 알려져 부끄럽고 민망하다"고 말했다.

김희선은 꾸준한 선행을 이어오고 있다. 지난 2월 코로나19 감염 확산 방지 및 소외 계층 마스크, 손소독제 구매를 위해 굿네이버스와 서울대학교 병원에 각각 1억원씩, 총 2억원을 기부했다. 또 소아암 환우를 돕고, 도서관과 놀이터 만들기, 아동학대 피해 아동들의 심리치료비 등을 지원하는 등 선행을 펼쳤다.

한편, 김희선은 지난달 28일 시작한 SBS 금토드라마 '앨리스'에 출연하고 있다.

김봉주 인턴기자 patriotbong@asiae.co.kr