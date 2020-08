명관리 주변 인근 야산에서 발견 … 민관 합동수색 전개

[아시아경제 영남취재본부 황최현주 기자] 경남 함안군은 군북면 사도리에 거주하고 있는 치매 노인이 실종 사흘 만에 무사히 가족 품으로 돌아갔다고 31일 밝혔다.

A씨는 28일 저녁 집을 나간 후 귀가하지 않아 다음 날 29일 가족들이 군북지구대에 실종신고를 냈고, 소식을 전해 들은 군 관계자와 마을주민, 함안경찰서, 함안소방서, 군부대 등 민관이 협력해 합동 수색을 벌였다.

A씨는 이틀에 걸친 수색 끝에 30일 오전 명관리 주변 명지골 인근 야산에서 발견됐고, 다행히 상처를 입지 않은 상태였다.

군은 “인구 고령화가 가속됨에 따라 치매 노인은 급속하게 증가하고 있다”며 “치매예방사업 지원을 원하는 주민은 권역별 치매안심센터로 문의 바란다”고 당부했다.

