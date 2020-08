[아시아경제 박지환 기자] 효성ITX 효성ITX 094280 | 코스피 증권정보 현재가 27,200 전일대비 750 등락률 -2.68% 거래량 46,086 전일가 27,950 2020.08.31 14:44 장중(20분지연) 관련기사 효성ITX, 재택근무/스마트워크 테마 상승세에 5.58% ↑[e공시 눈에 띄네]코스피-31일[e공시 눈에 띄네] 코스피-22일 close 는 한국정보화진흥원과 781억원 규모의 공공데이터 청년인턴십 사업 용업제공 계약을 체결했다고 31일 공시했다.

이번 계약의 종료일은 내년 1월25일까지이다.

