올해 경북도교육청 '부패방지 시책' 점수는 … 자체 평가로는 '1등급'

[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자] 경북도교육청은 지난 5월부터 7월까지 실시한 '부패위험성 진단' 결과 모든 항목에서 지난해에 비해 청렴도가 상승한 것으로 나타났다고 31일 밝혔다.

부패위험성 진단은 조직과 부서장 직위가 부패에 노출될 가능성이 얼마나 높은지에 대한 체계적인 진단·분석과 개인별 청렴도 저해 요인을 파악하는 방법이다.

도교육청은 외부 설문조사업체에 의뢰, 직원 2만1000여 명을 대상으로 온라인 설문조사을 통해 국민권익위원회 표준평가항목으로 학교장 등 상위직 공무원의 개인청렴도와 경북교육청 조직·업무환경 부패위험도를 진단했다.

개인청렴도 진단분야에서는 평가 결과 종합점수 9.92점으로 지난해 대비 0.12점 상승했다. 특히 '공정한 직무수행' 평가분야의 부당한 업무지시, 연고주의, 인사업무, 업무 책임·회피 항목이 0.22점으로 가장 높게 상승한 것으로 나타났다.

평가대상 그룹별로는 본청 담당자(장학사·6급)의 청렴도가 가장 높은 것으로 조사됐다. 조직·업무환경 부패위험도 분야에서는 본청 부서장 직위의 '업무 관련 정보의 중요성'과 '재량 정도' 항목 부패위험도가 상대적으로 높았다.

임종식 교육감은 "업무 처리의 투명성·공정성·객관성은 가장 쉬운 것처럼 보이지만, 이를 위해서는 부단한 제도적 변화를 요구한다"면서 "세대·직위 간 인식 차를 좁히기 위한 소통과 불합리한 업무개선, 의사결정 과정의 참여 등 청렴한 조직문화를 만들기 위해 지속적으로 노력하겠다"고 다짐했다.

한편 경북교육청은 '공직자 부패위험성 진단'을 비롯해 '찾아가는 청렴컨설팅' '청렴 신고센터 운영' 등 다양한 반부패·청렴 활동을 펼치고 있다. 그 결과 지난해 국민권익위원회 주관 부패방지시책평가에서 1등급을 달성한 바 있다.

