김형영 한국벤처캐피탈협회 상근부회장 취임

"벤처투자 생태계 및 회원사 발전 위해 시장과 정부 간 소통 강화"

[아시아경제 김철현 기자] 한국벤처캐피탈협회(회장 정성인)는 상근부회장으로 김형영 전 중소벤처기업부 소상공인정책실장이 1일 취임한다고 밝혔다.

김형영 신임 상근부회장은 행정고시 36회 출신으로 중소벤처기업부의 전신인 공업진흥청에서 1993년부터 근무를 시작했다. 이후 지난 27년간 중기부에서 창업벤처 분야 소관 과장, 국장을 비롯해 서울지방중소기업청장, 소상공인정책실장까지 요직을 맡으며 중소벤처 업계에 대한 이해도와 전문성이 높은 것으로 평가 받았다.

김 부회장은 "30년 가까이 공직에서 쌓은 식견과 네트워크를 바탕으로, 벤처투자 생태계의 발전을 비롯해 미래 혁신산업의 성장에 도움이 될 수 있도록 노력하고 움직이겠다"며 "협회의 회원사 대변 역할이 더욱 강화될 수 있도록 사무국의 내실을 다지고, 나아가 업계와 정부 간 가교 역할을 충실히 해 내겠다"고 했다.

협회 사무국 업무 총괄을 맡게 되는 김 부회장은 회원 서비스 강화, 우수 인력 확충 및 대외협력 등 벤처캐피털 산업의 위상 제고를 위해 업계와 밀착 협업할 계획이다.

김철현 기자 kch@asiae.co.kr