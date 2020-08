이마트24, 편의점 최초 '애플' 정품 액세서리 운영매장 선보인다

[아시아경제 이승진 기자] 이마트24가 애플 정품 액세서리 운영매장을 선보인다.

이마트24는 31일부터 ‘이마트24 성수낙낙점’에 애플 정품 액세서리 판매를 시작하고, 9월 중 20개 매장으로 확대 운영할 예정이라고 밝혔다.

애플전용 판매대에서는 모니터를 통해 판매 중인 정품액세서리 상품 소개와 이벤트 영상이 송출되며, 에어팟 프로, 에어팟, 애플펜슬, 이어팟, 어댑터, 케이블 등 총 12종의 애플 정품 액세서리를 판매한다.

이마트24는 20개 매장에서 12개 상품을 판매한 후, 판매 데이터를 바탕으로 운영 매장과 상품 종류를 지속 늘려 나간다는 방침이다.

이마트24는 기존 편의점에서 찾아 볼 수 없었던 혁신적인 상품 발굴을 위해 새로운 시도를 하는 과정에서 이번 애플 정품 액세서리 운영매장을 선보이게 됐다. 이마트24는 혁신의 아이콘인 애플과의 이번 협업이 경쟁 편의점과의 차별적 이미지를강화하는데 큰 역할을 하게 될 것으로 기대하고 있다.

이번 애플과의 성공적인 협업을 시작으로 그동안 편의점에서 볼 수 없었던 전문점 수준의 다양한 상품을 지속 도입해 나간다는 것이 이마트24의 전략이다.

애플 상품 판매 기념 이벤트도 진행된다. 다음달 30일까지 이마트24 성수낙낙점에서 애플 상품을 현대카드로 결제하면 20% 할인혜택(최대 4만원)을 누릴 수 있다.

KT멤버십 중복 할인도 가능하다. 예를들어 에어팟 프로(32만9000원)를 KT 멤버십 할인을 적용하면 30만9000원이 되며, 현대카드로 결제 시 20% 할인된 26만9000원에(최대 4만원 할인) 에어팟 프로를 구매할 수 있다.

또 다음달 3일까지 이마트24 모바일 앱을 통해 에어팟 프로를 예약 구매하면, 추첨을 통해 3명에게 정상가 대비 31만9000원이 할인된 1만원으로 에어팟 프로를 구매할 수 있는 ‘1만원의 행운’ 이벤트를 진행한다. 다음달 30일까지 Apple 상품 구매 후 이마트24 모바일 앱 통합바코드를 스캔하는 모든 고객에게 100% 당첨 복권을 선물한다.

백지호 이마트24 MD담당 상무는 “애플 정품 액세서리 운영 매장을 선보인 것은 이마트24와 애플의 혁신적인 이미지가 융합될 수 있다는 점에서 단순한 상품 판매 이상의 의미를 지닌다”며 “이마트24만의 차별화된 특화매장으로서 애플 정품 액세서리판매를 확대해 나가는 한편, 고객 기대 이상의 상품을 지속 발굴해 나갈 계획이다”고 말했다.

이승진 기자 promotion2@asiae.co.kr