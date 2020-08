‘서울 꽃으로 피다’ 푸른도시 서울상 공모

서울시 내 생활공간 속 주민이 함께 즐길 수 있는 꽃과 나무 정원 조성한 사례 제출

[아시아경제 박종일 기자] 성북구(구청장 이승로)가 시민녹화 우수사례를 발굴, 녹색문화를 확산하고 정보교류가 되는 축제의 장을 만드는 ‘2020년 푸른도시 서울상’ 콘테스트가 진행된다고 밝혔다.

이번 콘테스트는 ‘서울, 꽃으로 피다’ 캠페인 시즌2와 관련이 있으며, 시민들이 스스로 일상생활 속에서 꽃과 나무를 심고 가꾸는 정원문화를 확산시키기 위해 진행된다.

서울시민이면 누구나 응모할 수 있으며, 서울시 내 골목길, 주택·아파트·상가, 학교 및 공공건축물 등 생활공간 속 시민과 함께 즐길 수 있도록 꽃과 나무를 정원을 조성한 사례를 제출하면 된다.

응모기간은 8월31일부터 9월20일까지이며 심사기간을 거쳐 11월6일 시상 및 발표가 진행될 예정이다.

심사를 거쳐 총3개 분야 30개팀(최우수상 3팀, 우수상 9팀, 장려상 18팀)에 시상이 이루어진다.

콘테스트에 대한 더욱 자세한 문의는 서울시 조경과로 문의하면 된다.

