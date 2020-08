'블랙팬서' 보스만 사망 공지 글, 트위터 최고 인기 게시물 등극

714만건의 '좋아요' 받아

이전 기록은 오바마의 270만건

[아시아경제 뉴욕=백종민 특파원] 영화 '블랙팬서'에서 가상 왕국 와칸다의 왕 치탈라를 연기한 할리우드 배우 채드웍 보스만의 사망을 알린 글이 트위터 역사상 최대 인기 게시물이 됐다. 채드윅의 사망에 대한 팬들의 아쉬움이 그만큼 컸다는 것을 보여주는 예다.

미 시사주간 타임은 30일(현지시간) 보스만의 가족이 하루 전 그의 트위터 계정을 통해 사망을 알린 글이 700만번 이상의 '좋아요'를 받아 트위터가 인정한 역대 최고의 인기 글이 됐다고 전했다. 이날 오후 5시 현재 보스만의 사망을 알린 트윗은 714만번의 '좋아요'를 받았다.

기존에 가장 많은 '좋아요'를 받은 트위터 글은 2017년 8월 버락 오바마 전 미국 대통령이 버지니아 주 샬러츠빌에서 발생한 백인우월주의 단체 집회에 관해 작성한 글이었다.

당시 오바마 전 대통령이 올린 글은 270만번이 넘는 '좋아요'를 받아 역대 최고 인기 트윗으로 자리매김했었다. 이번 기록은 당시 반응을 껑충 뛰어 넘었다.

오바마 전 대통령은 보스만이 자신과의 만남을 기억하며 올린 트윗을 리트윗하며 그의 사망을 아쉬워하는 트윗을 올리기도 했다. 오바마 전 대통령은 "보스만이 백악관에 왔었을 때 그가 축복받았음을 알 수 있었다. 젊고, 재능 있는 흑인이 고통속에서 존경 받을 영웅을 연기하는데 그 힘을 사용했다"며 안타까움을 표했다.

보스만은 블랙팬서에서 치탈라 왕을 연기하며 흑인 '히어로'로 우뚝섰지만 미국 역사상 주요 흑인 인물들을 연기한 인물이기도 하다. 첫 흑인 미 프로야구 선수 재키 로빈슨, 최초의 흑인 대법관 판사 서굿 마셜, 흑인 음악의 대부 제임스 브라운이 그가 재연한 인물들이다.

때 마침 흑인 남성에 대한 경찰의 무리한 총격 사건으로 미국내 반발 여론이 확산되는 상황에서 그의 사망 사실은 미국에서도 큰 화제가 됐다.

뉴욕=백종민 특파원 cinqange@asiae.co.kr