'미우새' 전도연이 지어준 곽도원 별명은?

[아시아경제 김정호 기자] 배우 곽도원이 '곽블리' 별명에 얽힌 비화를 밝혔다.

30일 오후 방송된 SBS '미운 우리 새끼'(이하 '미우새')에서는 곽도원이 스페셜MC로 출연했다.

이날 신동엽은 곽도원의 별명 곽블리에 대해 언급하며 "곽도원씨는 실제로 귀엽고 재밌고 애교 넘치는 사람"이라고 이야기했다.

곽도원은 "곽블리는 전도연씨가 영화 뒤풀이에서 지어준 별명"이라고 설명해 눈길을 끌었다.

친화력 좋은 성격의 곽도원은 "내 낙이 그거다. 촬영 끝나고 사람들과 술 한 잔 하는 거"라고 밝혔다.

이에 박수홍의 모친은 "지금 그렇게 노시라. 결혼하면 딱 끊어야 하니"라는 조언해 주변에 웃음을 안겼다.

한편 곽도원은 삼남매 중 막내라고 설명했다. 그는 "위로 누님 둘이 있는데 아예 대화에 낄 수가 없다. 누님들의 대화 주제는 장보기 요리 등이다. 어느 타이밍에 끼어 들어야 할지 모르겠다"며 막둥이의 고충을 토로했다.

이어 그는 "남자 형제들만 나눌 수 있는 그런 대화가 있지 않나. 그게 부럽다"라고 털어놨다.

한편, 미운우리새끼는 매주 일요일 오후 9시 5분 방송된다.

김정호 객원기자 kim90@asiae.co.kr