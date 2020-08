의대생들 "국가고시 거부·동맹휴학 계속"

[아시아경제 금보령 기자] 대한전공의협의회(대전협)가 무기한 파업을 계속하기로 한 가운데 의대생을 대표하는 대한의과대학·의학전문대학원학생협회(의대협)도 국가고시 실기시험 거부 및 동맹휴학 등을 이어나가기로 결정했다.

의대협은 30일 오전 대표자 회의를 개최해 기존의 집단행동을 지속한다고 의결했다.

조승현 의대협 회장은 "대전협 의결보다 의대협 내부 의결이 먼저 이뤄졌다“며 ”대전협의 파업 지속 결정을 보고 더욱 힘을 받았다"고 말했다.

의대협은 국가고시 응시 회원 3036명 가운데 93.3%인 2832명이 원서 접수를 취소했다고 밝혔다. 마지막 학년을 제외한 전국 의대생 1만5542명 중 91%인 1만4090명은 휴학계를 냈다.

의대생들의 국시 취소에도 불구하고 한국보건의료인국가시험원(이하 국시원)은 2021년도 제85회 의사국가시험 실기시험을 다음 달 1일부터 10월27일까지 시행할 계획이다.

