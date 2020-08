기후변화로 예측 어려운 홍수, AI·위성기술로 관리

2023년까지 AI 홍수예보 시스템에 498억 투입…"2025년 본격 운영"

[아시아경제 문채석 기자]정부는 오는 2025년까지 인공지능(AI)을 활용한 홍수예보 시스템을 도입한다고 밝혔다. 기후변화로 돌발성 집중호우가 자주 발생하면서 수해 관리가 어려워지는 상황에 대응하기 위해서다.

환경부는 인공지능(AI)·강우레이더·수자원 위성 등 첨단기술을 활용한 '과학적 홍수관리'를 본격적으로 추진한다고 30일 밝혔다.

우선 2025년까지 AI를 활용한 홍수예보 시스템을 도입하기로 했다.

홍수에 취약한 전국 100곳의 지방하천에 홍수정보 수집 센서를 설치하고, 각 센서로부터 들어오는 정보을 기반으로 AI 기술을 적용한 홍수예보 플랫폼을 구축한다.

이를 위해 환경부는 2023년까지 498억원을 투자하고, 2023~2024년에 시범운영을 한 뒤 2025년 홍수예보 시스템을 본격 운영한다.

강우레이더를 활용해 기습적인 폭우에 따른 돌발 홍수를 감지한다. 강우레이더를 활용하면 읍·면·동 단위까지 1시간 전에 예측정보를 제공할 수 있다고 환경부는 설명했다.

내년 말까지 개발할 홍수대응 골든타임 확보 기술을 바탕으로 올 연말까지 낙동강 유역, 내년 말까지는 타 유역을 대상으로 현장 실증을 마치기로 했다. 기술 실용화를 2022년부터 하는 게 목표다.

아울러 2025년까지 수자원 및 수재해를 감시하는 수자원 위성을 개발한다. 500㎏급 위성으로 시간이나 기상 조건과 무관하게 홍수와 가뭄 등 수자원 정보를 관측 폭 120㎞까지 하루 2회 관측할 수 있다.

홍수와 가뭄, 녹조를 폭넓게 감시할 수 있어 북한 접경지역 관리나 동남아시아 국가와의 협력 등에 활용한다.

수문 정보를 수집할 정지궤도 통신 위성 개발도 추진된다.

환경부는 올해 관련 선행연구를 수행한다. 내년부터는 1427억원을 들여 영상레이더를 개발한다.

또 150억원을 투입해 위성 자료 활용시스템·물산업 지원 전략 국가 플랫폼 구축 등을 한다.

아울러 그간 도면으로 열람하던 홍수위험 지도를 내년부터는 지리정보시스템(GIS) 기반으로 구축, 온라인으로 손쉽게 열람토록 한다.

홍수위험 지도는 중앙정부 및 지자체 등에 제공돼 자연재해 저감 종합계획, 비상대처 계획 수립 등의 기초 자료로 쓰이고 있다.

지난 2001년부터 2016년까지 한강, 낙동강, 영산강 등 국가하천에 대해 홍수위험지도작성이 완료됐다. 현재 전국 지방 하천에 대한 홍수위험 지도를 마련하고 있다.

김동진 환경부 수자원정책국장은 "과학적 홍수관리기법을 댐 및 하천 정비방안과 함께 항구적 홍수관리대책에 포함해 국민의 생명과 재산을 지키는 데 앞장서겠다"고 말했다.

세종=문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr