'놀토' 라이머의 각오 "지난번에는 안현모 눈치 보느라…내 스타일대로 할 것"

[아시아경제 김정호 기자] 가수 라이머가 지난 출연을 회상해 궁금증을 자아냈다.

29일 오후 방송된 tvN '놀라운 토요일-도레미마켓'에서는 라이머, 라비가 출연했다.

이날 MC 붐은 "라씨 가문 박자 빌런 라이머가 나왔다. 시청자한테 인사 부탁한다"고 운을 뗐다.

이에 라이머는 "전에는 아내 안현모와 함께 나왔잖냐. 아내 눈치 보느라 내 스타일대로 밀어붙이지 못했다"고 밝혀 웃음을 자아냈다.

아울러 라이머는 "오늘만큼은 자유롭게 내 소신껏 해보겠다. 절실함을 올리기 위해 공복 상태를 유지하고 왔다"고 말했다

옆에 있던 신동엽은 "얼마 전 다른 방송에서 안현모 씨를 만났는데 나에게 '남편 라이머가 놀토에 또 나간다'고 하더라. 그 순간 숨이 턱 막혔다"며 "그런데 오늘 촬영장에 왔더니 라비가 앞 차에서 내리더라. '아니겠지, 아닐 거야' 생각하며 들어왔더니 라라랜드 특집이었다"고 말해 폭소를 안겼다.

이를 들은 라비는 라이머에 대해 "방송을 보며 '이 형은 진짜 고집을 부리시네?' 생각했다"며 "나는 의견을 말할 수 있을 때까지 말하는 것뿐"이라고 말해 모두를 의아하게 했다.

나아가 라이머는 "나는 라비가 소신을 지키는 것이 멋있다고 생각했는데..."라고 말해 웃음을 자아냈다.

이후 1라운드에서는 전복돌솥밥을 걸고 오마이걸의 '살짝 설렜어' 받쓰에 도전하는 모습이 진행됐다.

