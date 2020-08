文대통령, 투르크메니스탄 대통령 요청으로 전화통화

코로나19 대응 협력 등 공동 관심사항 논의…에너지 인프라 사업 등 관심 당부

[아시아경제 류정민 기자] 문재인 대통령은 28일 구르반굴리 베르디무하메도프 투르크메니스탄 대통령 요청으로 오후 4시부터 약 25분간 전화 통화를 했다.

강민석 청와대 대변인은 "양 정상은 지난해 문 대통령의 투르크메니스탄 국빈방문 후속 조치 이행 등 실질협력 진전과 코로나19 대응 협력 등 공동 관심사항에 대해 논의했다"고 설명했다.

문 대통령은 의사 출신이자 보건의료 전문가인 베르디무하메도프 대통령 리더십 하에 코로나 방역에 좋은 성과를 거두고 있다고 평가했다. 베르디무하메도프 대통령은 코로나19 극복을 위해서는 국제사회 연대와 협력 필요하다는 데 공감하면서, 양국 간 코로나19 대응 협력을 강화해나가길 바란다고 말했다.

강 대변인은 "양 정상은 작년 양 정상이 함께 방문한 키얀리 가스화학 플랜트가 양국간 호혜 협력의 상징이라고 평가하고, 에너지-인프라-방산-섬유-조선-철도-ICT 등 경제·산업 분야에서 작년 정상회담 후속 사업들이 계속해서 진전을 거둘 수 있도록 베르디무하메도프 대통령의 관심과 지원을 당부했다"고 설명했다.

강 대변인은 "베르디무하메도프 대통령은 키얀리 플랜트가 양국간 성공적 협력 사례라는데 공감하면서 양국 간 활발한 교역과 한국 기업의 주요 분야 진출을 평가하면서, 앞으로도 적극적인 협력을 기대한다고 말했다"고 전했다.

베르디무하메도프 대통령은 "오늘 통화가 친구처럼 편안한 분위기에서 잘 진행됐다"고 말했고, 문 대통령은 "작년 국빈 방문에 대한 답방으로 코로나 상황 등 여건이 허락하는 대로 베르디무하메도프 대통령의 방한이 성사되길 바란다"고 답변했다.

