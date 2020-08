7월 예금금리 0.82%, 대출금리 2.70%…또 역대최저

[아시아경제 김은별 기자] 지난달 은행권의 예금과 대출 금리가 또 사상 최저 수준으로 떨어졌다.

한국은행이 28일 발표한 '7월 중 금융기관 가중평균 금리'에 따르면 예금은행의 저축성 수신금리(가중평균ㆍ신규취급액 기준)는 연 0.82%로 집계됐다. 처음 0%대로 내려앉은 6월(0.89%)보다 7bp(1bp=0.01%포인트) 낮은 것으로, 두 달 연속 역대 최저 기록을 경신했다. 7월 새로 가입한 정기예금 가운데 78.8%의 금리가 0%대였다.

대출금리도 2.72%에서 2.70%로 한 달 새 2bp 더 떨어졌다.

대출 주체별로 나눠보면, 중소기업 대출 금리가 2.9%에서 2.87%로 3bp 내린 반면 대기업 대출금리는 2.54%에서 2.55%로 오히려 1bp 올랐다. 한은 관계자는 "중소기업의 경우 시장금리 하락의 영향을 받았지만, 신용등급이 낮은 대기업에 대한 고금리 대출 비중이 커지면서 대기업 대출금리는 상승했다"고 설명했다.

가계 대출 금리도 2.67%에서 2.62%로 5bp 떨어졌다. 주택담보대출 하락폭은 4bp(2.49%→2.45%)로 집계됐다.

예금은행의 대출금리와 저축성수신금리의 차이, 즉 예대마진은 1.88%포인트로 6월(1.83%포인트)보다 5bp 확대됐다. 2018년 2월(1.88%포인트) 이후 가장 높은수준이다.

신규 취급 기준이 아닌 잔액 기준 총수신금리와 총대출금리는 각 0.91%, 2.98%로 6월과 비교해 각 4bp, 7bp 떨어졌다.

은행 외 상호저축은행ㆍ신용협동조합ㆍ상호금융ㆍ새마을금고의 예금금리(1년 만기 정기예탁금 신규취급액 기준)도 지난달 일제히 하락했다. 대출금리 역시 많게는 11bp(신용협동조합) 떨어졌지만, 상호저축은행은 유일하게 25bp 올랐다.

김은별 기자 silverstar@asiae.co.kr