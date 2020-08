김종인 "정부, 의료진 추궁만 하지 말고 방역 여건부터 만들어라"

[아시아경제 이지은 기자] 김종인 미래통합당 비상대책위원장이 "정부가 최일선에 있는 의료진의 방역에 차질이 없도록 해야 한다"며 정부가 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 방역을 위해 의료계의 목소리에 귀를 기울일 것을 요구했다.

김 위원장은 28일 화상으로 진행된 통합당 비대위 회의에서 "정부와 의료진 사이의 관계가 원활히 풀어지지 않기 때문에 방역이나 치료에 대해서 상당한 차질이 발생할 것"이라며 이같이 말했다.

그는 "정부가 파업을 하는 의료진에 대한 추궁만 할 것이 아니라 의료진들이 헌신적으로 코로나19를 퇴치하는 데 노력할 수 있는 여건부터 만들어야 한다"며 "바이러스를 퇴출시킨 다음에 문제가 되고 있는 상황을 고려하는 것이 정부로서는 현명한 것"이라고 말했다.

이어 "지금 모든 노력은 바이러스 확산을 막는데 모아져야 한다"며 "정부는 무엇보다 코로나 19를 막기 위해서 최선의 노력을 다해야 한다. 다른 여러 가지 사항은 고려에서 배제되는 것이 옳다"고 강조했다.

김 위원장은 "통합당도 바이러스 확산을 방지하기 위해서 정부의 방역에 적극적으로 협조하는 측면에서 모든 당직자들이 재택근무를 하고 있다"며 "재택근무를 해도 당의 활동사항은 정지할 수 없기 때문에 원래 계획이 비대면이나 영상으로라도 이루어질 수 있도록 적극적인 조치를 바란다"고 당부했다.

주호영 원내대표는 "변화된 환경에서 국회 상임위, 대법관 청문회, 국정감사, 예결산 등에 어떻게 대처해야 할지 의견을 구하고 있다"며 "원내 대책을 온라인 등을 통해 숙의하고 있다"고 말했고, 이종배 정책위의장은 "2,3,4(2차 재난지원금, 3단계 사회적 거리두기, 4차 추경)를 적극적으로 정부에 검토할 수 있도록 요구해야 한다"고 강조했다.

