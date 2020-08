놀이가 된 요리…편의점, 고기·채소·계란 매출 '날개'

이마트24, 3월1일~8월26일

판매데이터 분석 결과

식자재·주방용품 매출 ↑

[아시아경제 차민영 기자] 외부 활동을 줄이고 집에서 지내는 시간이 늘어나면서 편의점에서 식자재를 구매하는 손님이 늘어난 것으로 나타났다.

28일 이마트24에 따르면 지난 3월 1일~8월 26일 식자재와 주방용품 매출이 전년 동기간 대비 크게 늘었다. 품목별로는 냉동육 380%, 채소 171%, 조미료 76%, 키친타올 68%, 레토르트소스 58%, 주방세제 58%, 계란 56%, 양곡 46%, 가공캔 39%, 두부37%, 즉석밥 24% 순으로 컸다. 이는 매출 증가율이 10~20%대에 그친 도시락, 샌드위치 등 프레시 푸드보다 높은 증가율이다.

집에서 머무는 시간이 늘어나면서 식사, 안주용 재료를 구매한 것으로 풀이된다. 특히 소셜네트워크서비스(SNS), 유튜브 등을 통해 요리·모디슈머 콘텐츠를 접할 기회가 많은 고객들이 간편하게 준비할 수 있는 밀키트나 간편조리식품을 구매하고 취향에 따라 편의점에서 채소, 냉동육, 조미료 등을 구매해 추가한 것으로 추정된다.

이마트24는 집에서 간단한 요리를 즐기는 고객들이 늘어남에 따라 9월 한 달간 계란·삼겹살을 구매하면 두부를 증정하는 이색 식재료 덤증정 행사를 진행한다. 9월 한 달간 이마트24에서 ‘흥생1등급란(대란10구·4600원)’, ‘가농무항생제금계란(특란10구·4600원)’, ‘풀무원 목초란10구(5850원)’ 중 하나를 구매하면 ‘풀무원 부침두부 290g’ 또는 ‘농심 육개장사발면’을 받을 수 있다.

또한 ‘농협 국산대패삼겹살(300g·8900원)’, ‘그시절냉동삼겹살(300g·8900원)’, ‘청정제주냉동삼겹살(300g·1만900원)’ 중 하나를 구매해도 풀무원 부침두부 290g 또는 농심 육개장사발면을 받을 수 있다. 집에서 간단하게 조리해 먹을 수 있는 ‘선서인더가든 블랙앵거스찹스테이크150g’ 원플러스원(1+1) 행사도 진행한다.

박상현 이마트24 신선식품 바이어는 “집에서 머무는 시간이 길어지는 만큼 밀키트나편의점 먹거리에 식재료와 조미료를 추가해서 개인의 취향에 따라 요리를 하는 고객들이 늘어나는 경향이 있다”며 “1인가구 고객들의 경우 배달 가능 금액만큼 주문을 할 경우 양이 너무 많아지기 때문에 간편하게 요리를 해서 식사나 안주를 해결하는 것으로 보인다”고 말했다.

