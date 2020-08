한전KDN, 비대면·온라인 업무로 속속 전환…"포스트 코로나 대비"

[아시아경제 김보경 기자] 한전KDN은 비대면·온라인 업무 방식을 도입해 포스트 코로나 시대에 선제적으로 대응 중이라고 28일 밝혔다.

한전KDN은 올해 상반기 신입사원 연수에서 경영진 특강과 신입 역량 및 공통기술, 최신 ICT 트렌드 등에 대한 교육을 온라인으로 진행했다. 또한 지난달부터 사내 교육 분야에 클라우드 기반의 비대면 원격교육시스템을 도입·운영하고 있다.

이를 통해 신입사원과 교육 수강생이 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)에 영향을 받지 않고 자택에서 온라인을 통해 전문 강사와 실시간 소통하며 교육을 받을 수 있는 환경을 구축했다.

한전KDN은 비대면 교육 관리 업무가 편리해져 재택근무나 출장 중인 상황에서도 교육이 가능할 뿐만 아니라, 업무 효율화에도 도움이 될 것으로 기대하고 있다.

매년 오프라인으로 진행되던 내부성과 우수 부서 포상 행사는 최근 영상회의 시스템을 통해 온라인으로 시행됐다. 이날 행사에서 박성철 사장은 으뜸성장지역 사업소로 선정된 대구지역 본부에 원격으로 상을 수여하고 지역 사업소 직원들과 소통하는 시간을 가졌다.

한전KDN은 대학생 홍보대사 '케미' 발대식을 유튜브 라이브 방송으로 진행하고, '뉴딜선도 혁신 해커톤 대회'를 온라인 화상회의로 개최하는 등 하반기 주요 행사를 비대면·온라인으로 전환해 추진하고 있다.

온라인 채용설명회를 실시하는 한편 서버 가상화 서비스를 확대해 재택근무 인프라를 강화하는 등 포스트 코로나 업무환경 구축에 힘쓰고 있다.

한전KDN 관계자는 "코로나19 이후 비대면 업무체계를 더욱 고도화해 스마트워크 방식을 보다 발전시켜 나갈 것"이라며 "앞으로도 디지털 기반 업무 혁신으로 코로나 확산 방지와 동시에 업무의 효율화를 이룰 수 있도록 최선을 다하겠다"고 밝혔다.

