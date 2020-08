삼성 경영권 승계 등 주요 수사 새국면… 지휘라인 대부분 교체

'검언유착' 정진웅, 광주지검 차장 승진

김태은·이정섭·이복현은 지방검찰청행

'이만희 구속기소' 김양수-박승대 전보

[아시아경제 조성필 기자] 삼성 경영권 승계 의혹, 청와대 울산시장 선거 개입 의혹 사건 등 세간의 관심을 끈 주요 수사 지휘라인이 27일 단행된 법무부 인사로 대다수 바뀌게 됐다.

법무부는 27일 오후 차장·부장검사 등 검찰 중간간부 585명과 일반검사 45명 등 검사 630명에 대한 인사를 다음 달 3일자로 냈다. 주요 수사와 공판 상황, 필수보직기간(1년) 충족 여부를 고려해 인사폭이 제한적일 것이란 관측이 있었으나, 실상은 달랐다. 주요 수사를 맡아 온 중간간부급이 대부분 자리를 이동했다.

전국 최대 검찰청인 서울중앙지검에서는 '박사방' 수사 등을 지휘해온 김욱준 4차장이 1차장으로 자리를 옮겼다. 1차장은 서울중앙지검 내 2인자로 불리는 주요 보직이다. 반면 청와대의 울산시장 선거 개입 의혹 수사를 지휘한 이근수 2차장은 안양지청장으로 전보됐다.

부장급에서는 검언유착 의혹을 수사해 온 정진웅 형사1부장이 광주지검 차장검사로 승진 발령났다. 삼성 경영권 불법 승계 의혹을 수사해 온 이복현 경제범죄형사부장은 대전지검 형사3부장으로, 청와대 울산시장 선거 개입 의혹을 수사를 담당한 김태은 공공수사2부장은 대구지검 형사1부장으로 자리를 옮긴다.

이들을 대신해선 변필건 서울중앙지검 형사7부장이 형사1부장으로, 권상대 법무부 공공형사과장이 공공수사2부장으로, 주민철 대검찰청 법과학분석과장이 경제범죄형사부장으로 임명돼 사건을 마무리하게 됐다.

서울남부지검에서는 라임자산운용 사건을 맡은 조상원 형사6부장이 서울중앙지검 형사12부장으로 이동하고, 김락현 평택지청 형사1부장이 그의 자리를 메운다. 추미애 장관 아들의 휴가 미복귀 사건을 맡았던 양인철 서울동부지검 형사1부장은 서울북부지검 인권감독관으로 발령 났다. 후임은 김덕곤 수원지검 형사5부장이 맡는다. 또 서울동부지검에선 조국 전 법무부 장관과 유재수 전 부산시 경제부시장을 기소한 이정섭 서형사6부장이 수원지검 형사3부장으로 전보됐다.

지방 검찰청에서는 이춘재 재심 사건과 신천지예수교 증거장막성(신천지) 사건을 맡은 수원지검 김양수 2차장-박승대 형사6부장이 각각 서울동부지검 차장검사와 인천지검 부부장으로 자리를 옮기게 됐다. 이들 자리에는 송강 대구지검 제2차장과 박광현 서울중앙지검 범죄수익환수부장이 채우게 된다.

다만 법무부는 "주요 현안에 대한 수사 및 공소유지 업무의 연속성을 확보하고 안정적 마무리를 위해 그동안 수사와 공판을 이끌어 온 수사팀의 팀장급 검사들은 유임시켜 기존 수사·공판 업무에 차질이 없도록 만전을 기했다"고 밝혔다.

조성필 기자 gatozz@asiae.co.kr