성시경 "경찰 사랑받고 싶지 않으면 그만하시길"…악플러에 경고

[아시아경제 김봉주 인턴기자] 성시경이 악플러에 경고했다.

성시경은 27일 자신의 인스타그램에 직접 끓인 어묵탕 사진과 함께 "코로나19에 폭우에 태풍에 참 답답합니다. 이 또한 지나갈 거라고 말해주기에는 지금이 너무 힘들고 앞이 잘 안 보이네요"라며 "잘 챙겨 먹고 힘내서 버텨나갑시다"라는 글을 올렸다.

또 성시경은 "아 그리고 얼마 전부터 여기 와서 계속 말도 안 되는 글로 관심 끌려는 분이 계시는데요. 두 번 신고 차단했는데 계정 바꿔서 계속 열심히 사랑받고 싶어 하시는데 경찰의 사랑을 받고 싶지 않으면 그만하시길"이라며 경고했다.

이어 "저도 저지만 여기 오신 분들 기분 잡치게 하는 게 화가 나네요"라며 "여러분도 댓글 달아주지 마세요"라고 말했다.

한편, 성시경은 매주 토요일 오후 10시40분 방송되는 tvN '온앤오프'에 출연하고 있다.

김봉주 인턴기자 patriotbong@asiae.co.kr