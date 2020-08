[아시아경제 오주연 기자] 네이버( NAVER NAVER 035420 | 코스피 증권정보 현재가 337,000 전일대비 3,000 등락률 +0.90% 거래량 1,227,419 전일가 334,000 2020.08.27 15:30 장마감 관련기사 코스피·코스닥, 외인·기관 동반 순매도에 5일 만에 하락 마감코스피·코스닥, 외인·기관 동반 매도 속에 오후 들어서도 약보합 유지계속 오르는 '카카오·네이버'…나란히 연일 신고가 경신 close )는 서비스 경쟁력 강화를 위해 계열사인 스노우의 '잼라이브 서비스'를 양수한다고 27일 공시했다. 양수가액은 150억원이다. 회사 측은 이번 양수에 따른 영향에 대해 "라이브 커머스 경쟁력 제고 및 서비스 운영 효율화"라고 전했다.

