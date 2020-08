교회측, 文대통령 면전서 "종교단체를 영업장 취급말라"

대통령-개신교 지도자 청와대 초청 간담회

교회측 "종교의자유, 목숨과도 바꿀 수 없어"

"예배 포기 못 한다" 정부-교회 협력기구 제안

문재인 대통령이 '국민안전과 방역을 위해서는 종교의 자유 등을 제한할 수 있다'는 취지로 최근 발언한 데 대해 교회측이 "종교의 자유는 목숨과도 바꿀 수 없는 가치"라며 정면 비판했다.

27일 오전 청와대에서 열린 대통령-한국 교회 지도자 초청 간담회에서 교회측 대표자로 나선 김태영 한국교회총연합 공동대표회장·대한예수교장로회(통합) 총회장은 "정부 관계자들께서 교회와 사찰, 성당같은 종교단체를 영업장이나 사업장 취급을 하지 않았으면 좋겠다"면서 이같이 주장했다.

김 대표는 문 대통령이 지난 24일 수석보좌관회의에서 한 발언을 거론하며 "사회적 거리두기 3단계 격상을 고민하시는 대통령의 고심과 종교단체가 보다 방역에 협조해달라는 것에 방점이 있다고 본다"면서도 "종교의 자유를 너무 쉽게 공권력으로 제한할 수 있고 중단을 명령할 수 있다는 뜻으로 들려서 크게 놀랐다"고 했다.

그러면서 "어떤 이들에게는 취미일지 모르지만, 신앙을 생명같이 여기는 종교인들에게는 종교의 자유는 목숨과 바꿀 수 없는 가치"라고 강조했다.

앞서 문 대통령은 24일 수보회의에서 "어떤 종교적 자유도, 집회의 자유도, 표현의 자유도 국민들에게 그와 같은 엄청난 피해를 입히면서까지 주장할 수는 없을 것"이라고 말한 바 있다.

김 대표는 문 대통령과 정부, 언론이 기독교의 특수성을 이해하지 못하고 있다고도 비판했다. 그는 "(기독교계는) 피라미드 구조와 중앙집권적인 상하 구조가 아니다"면서 "연합회나 총회에서 지시한다고 해서 일사분란하게 움직이는 단체가 아니다"고 했다.

김 대표는 "교회는 정부의 방역에 적극 협조할 것이지만 교회 본질인 예배를 지키는 일도 포기할 수 없다"면서 예배를 교회가 자발적으로 전면 중단하는 일은 없을 것이라고 했다.

그는 "전체 교회의 (예배를) 막는 현재의 형식은 오래가지 못한다"며 "이 방식은 정부도 부담이 될 것이고 교회도 결코 동의할 수 없다"고 했다. 또한 "농어촌교회가 온라인 예배를 드리는 것은 현실적으로 매우 어렵다"며 "개척교회와 농어촌교회가 70% 넘는 한국 교회의 현실도 감안해달라"고 했다.

김 대표는 동시에 교회측이 자체적인 방역활동에 적극 나설 것임을 약속하며, 이를 위한 정부-교회의 협력기구를 제안했다.

그는 먼저 '교회 방역 인증제도'를 제시하며 "기독교연합·중대본·지자체가 협의기구를 만들고, 방역 잘하는 교회는 차별을 두어 방역인증마크 주는 제도를 고민해볼 수 있다"고 했다. 그는 "인증 받은 교회는 방역 수치에 따라 현장 예배를 드리고, 특정 수치를 넘어서 확산 국면이 되면 분명한 책임을 묻고 제지하는 방식 등이 있을 것"이라고 설명했다.

김 대표는 집회 인원을 교회당 좌석 수에 따라 유연성 있게 적용하는 방안도 제안했다. 그는 "교회당의 단위 면적에 따라 일정한 숫자가 거리두기와 마스크 착용을 하면 안전하다고 본다"며 "교회들도 40명, 50명 모이는 소규모 교회이면 한 번에 예배를 드리려고 하지 말고, 한 번 드릴 것 두 번 드리고, 두 번 드릴 것 세 번 드리면 거리두기도 더 확실해진다"고 설명했다.

◆文대통령 "방역은 신앙이 아니라 과학…교회 대면예배 여전" 비판

한편 이날 문 대통령은 교회 지도자들에게 코로나19 상황에서 교회가 방역의 모범이 돼 달라고 당부했다. 문 대통령은 일부 교회의 방역 비협조가 온국민의 건강은 물론, 한국 교회 전체의 신망도 해치고 있다고도 비판했다.

문 대통령은 "대면 예배를 고수하는 일부 교회와 교인들의 심정을 충분히 이해한다"면서도 "그러나 바이러스는 종교나 신앙을 가리지 않는다"고 말했다. 이어 "예배나 기도가 마음의 평화를 줄 수는 있지만 바이러스로부터 지켜주지는 못한다"며 "방역은 신앙의 영역이 아니고 과학과 의학의 영역이라는 것을 모든 종교가 받아들여야만 한다"고 강조했다.

