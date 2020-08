창원시, 향토 ICT기업 ‘혁신데이터센터 구축’ 사업자로 선정

허성무 창원시장 “지역 제조산업 체질 개선 도움될 것”

[아시아경제 영남취재본부 황최현주 기자] 경남 창원시는 경남창원스마트산단 조성사업의 핵심사업 중 하나인 ‘혁신데이터센터 구축’ 사업의 사업자가 최종 선정됐다고 27일 밝혔다.

창원국가산단의 데이터 생태계를 구축하게 될 사업자인 ㈜아이웍스 컨소시엄은 창원지역 향토 ICT 9개 기업, 창원대학교, ㈜태림산업 등 11개 기관으로 구성돼 있다.

9개 ICT기업은 데이터 수집과 기업컨설팅, 클라우드 서비스 개발 등을 수행한다. ㈜태림산업은 스마트공장의 데이터 흐름을 눈으로 직접 확인할 수 있는 가시 공간인 MDCG 전용 공간을 제공하고, 창원대는 지역네트워크 형성 및 인력 양성 역할을 각각 맡았다.

'혁신데이터센터 구축사업'은 3년간 국비 100억원, 도비 30억원, 시비 30억원, 민간 20억원 등 총 180억원을 투입해 혁신데이터센터 플랫폼을 구축하고, 데이터 수집과 가공, 데이터 분석을 통해 제조데이터 생태계를 구성하는 사업이다.

허성무 창원시장은 “정부와 경남도, 창원시가 전국 확산모델로 추진하는 혁신데이터센터 구축사업에 창원의 향토 ICT기업들이 주관사업자로 참여하게 돼 지역 ICT기업의 역량강화와 더불어 디지털 창원산단 조성이 앞당겨 질 것 같다”고 말했다.

