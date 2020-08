코로나19 첫 확진자 발생한 담양군 긴장 속 대응에 주력

[아시아경제 호남취재본부 김육봉 기자] 지난 26일 코로나19 첫 확진자가 나온 전남 담양군(군수 최형식)이 긴장 속에 방역대책을 긴급히 세우는 등 대응에 주력하고 있다.

27일 담양군에 따르면 지역 내 코로나19 첫 확진자인 A(창평면 거주)씨는 지난 25일 무더기 확진자가 발생한 광주 북구 소재 탁구클럽을 방문한 것으로 조사돼 전날 선별진료소에서 조사를 받은 뒤 최종 확진자로 판정됐다. A씨는 현재 순천의료원으로 이송돼 격리 치료 중이다.

군은 조사된 A씨의 배우자 또한 검사 후 자가 격리 조치했으며 확진자의 거주지와 파악된 동선을 집중적으로 방역했다.

군 재난안전대책본부에서는 재난문자와 군 홈페이지를 통해 확진자 동선을 알리고 동선이 겹치는 경우 검사를 받도록 안내하고 있으며 조사가 진행되는 대로 세부 동선을 홈페이지와 군 공식 SNS 등에 빠르게 게시할 예정이다.

최형식 군수는 이날 긴급 담화문을 통해 “수해 피해로 모두가 힘든 시기에 확진자가 발생했다는 소식을 전하게 돼 안타깝고 송구스럽다”며 “지역 사회에 더 확산하지 않도록 최선을 다해 대응해 나가겠다”고 말했다.

이어 “군민께서도 대중교통은 물론 실내에서도 반드시 의무적으로 마스크를 착용하고 사회적 거리두기 실천과 다른 지역 방문, 외부 외출과 모임을 자제해 줄 것을 간곡히 부탁드린다”고 덧붙였다.

