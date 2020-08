삼성·LG전자 재택근무 첫 도입…코로나 대응 수위 높이는 재계

재택근무 도입 안했던 삼성·LG전자도 결국 부분 시행…임산부 등 특수 상황 외 全임직원 대상

현대기아차·SK이노베이션·한화토탈 등 대기업 대다수 이미 재택근무

기업들, 정부 사회적 거리두기 3단계 격상 앞두고 코로나19 대응 매뉴얼 강화

[아시아경제 김혜원 기자, 이창환 기자] 삼성전자가 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 사태 이후 처음으로 반도체를 제외한 전사 임직원을 대상으로 재택근무를 도입한다. LG전자도 전 직원의 30% 이상에 대해 재택근무를 확대 시행하기로 했다.

27일 업계에 따르면 삼성전자는 다음 달 1일부터 한 달 동안 세트 부문 임직원을 대상으로 재택근무를 시범적으로 실시하기로 결정하고 현재 희망자를 접수하고 있다. 삼성전자 관계자는 "코로나19 재확산 우려가 커지면서 수요자에 한해 재택근무를 시범적으로 운영하고 보완할 부분을 점검해 추가 운영을 결정할 것"이라고 밝혔다.

삼성전자 재택근무 첫 도입하자마자 LG전자도 30% 이상 확대하기로…재계 트렌드로 자리 잡나

삼성전자는 올해 상반기 소비자가전(CE) 등 일부 사업부에서 재택근무 도입을 검토했다가 수요가 적어 철회한 적은 있으나 전사 차원에서 재택근무 시행을 결정한 것은 코로나19 발병 후 이번이 처음이다. 삼성전자는 그동안 임신부나 기저질환자 등 고위험군 직원에 한해서만 재택근무나 가족돌봄 휴가를 사용할 수 있도록 했다.

이번 조치로 다음 달부터 24시간 공장을 가동하는 반도체를 제외한 CE와 IT·모바일(IM)·영상디스플레이(VD) 사업부는 물론 삼성리서치 등 연구개발(R&D) 소속 임직원 등도 재택근무가 가능해졌다. 다만 디자인, 마케팅, 개발 등 재택근무가 가능한 업무에 한한다. 반도체 사업을 담당하는 디바이스솔루션(DS) 부문은 시범 운영 결과를 보고 시행 여부를 결정할 전망이다.

삼성전자뿐 아니라 LG전자도 이날부터 재택근무 대상을 넓히기로 했다. LG전자는 임산부나 자녀 돌봄이 필요한 직원, 해외 출장 복귀 등 특수한 경우에만 재택근무를 허용해왔지만 최근 코로나19가 급속도로 확산하면서 재택근무 확대를 결정했다. LG전자 측은 "조직 별로 상황에 따라 일부 차이가 있을 수 있지만 전체적으로 재택근무를 30% 이상으로 확대해 코로나19 확산을 방지하고 직원들의 건강을 챙길 것"이라고 설명했다.

LG그룹은 정부가 코로나19 사회적 거리두기를 3단계로 격상할 경우에는 필수 인원을 제외하고 전원 재택 근무 지침을 전사에 내린다는 계획이다. LG그룹 관계자는 "정부 방침에 따른 매뉴얼대로 약 30%의 필수 인력만 남기고 전원 재택 근무, 단체 행사 금지 등 강도 높은 사회적 거리두기를 적용할 것"이라고 전했다. LG화학과 LG디스플레이는 이미 순환 재택근무를 도입했다.

SK그룹의 SK이노베이션 SK이노베이션 096770 | 코스피 증권정보 현재가 162,000 전일대비 2,000 등락률 -1.22% 거래량 780,092 전일가 164,000 2020.08.27 12:51 장중(20분지연) 관련기사 SK이노베이션 "자회사 SK종합화학, 계열회사 1904억원 채무보증 결정"장마·코로나19에 한 숨 쉬는 정유업계외국인, 3주 연속 '팔자'…삼성전자 사고 SK하이닉스 팔고 close , SK텔레콤, SK E&S 등은 이미 이달 중순부터 전 직원을 대상으로 재택근무를 운영하고 있다. 한화그룹은 한화솔루션 일부에서 19일 순환 재택근무를 시작했고 한화토탈 또한 20일부터 돌아가며 재택근무를 하고 있다. 이 밖에 자동차, 건설, 제철 등 업종을 막론하고 재택근무 도입이 늘어나는 추세다.

주요 대기업, 코로나19 대응 내부 매뉴얼 강화…재택근무 확대·점심 식사 이원화·마스크 자체 생산·대체 근무지 마련 등 방역 안간힘

재계는 코로나19 대응 수위를 사회적 거리두기 3단계 격상에 대비한 최고 단계로 속속 높이고 있다.

삼성·현대차·SK·LG·포스코 등 주요 대기업은 코로나19 방역 강화를 위한 정부 지침에 맞춰 재택근무를 대폭 확대 운영하기로 하고 내부 작업을 진행하고 있다. 사회적 거리두기 3단계 시행 시 정부는 민간 기업에도 필수 인원 약 30%를 제외한 전원 재택근무를 권고한다. 코로나19 발병 후 일반 사무직 재택근무를 도입하지 않았던 삼성전자와 LG전자도 속속 제도 변화에 나섰다. 포스코는 사회적 거리두기 3단계 격상에 대비해 공장 교대 근무자를 제외한 상주 직원 전원에 대한 재택근무 시행을 검토 중이다. 항공사도 현장 근무 유지가 필요한 직군만 남기고 재택근무 전환을 확대할 예정이다.

근무 방식 변화와는 별개로 생산 현장의 방역은 더욱 강화한다. 특히 삼성전자와 SK하이닉스는 24시간ㆍ365일 가동을 멈춰서는 안 되는 반도체 생산 공장의 방역 강화에 집중한다. 마스크 착용이 불가능한 식사 시간 감염 위험을 낮추기 위한 조치도 눈에 띈다. 현대자동차그룹은 코로나19 감염 가능성이 가장 높은 식사 시간 이원화를 처음으로 추진한다. 생산직과 사무직 직원의 식사 시간을 시간대별로 나눠 구내 식당의 혼잡도를 낮추기 위한 조치다. 현대차 울산공장의 경우 생산직은 10시50분부터 11시30분까지, 사무직은 11시30분부터 12시10분까지 식사 시간을 이원화함으로써 구내 식당의 혼잡도를 낮추고 사회적 거리두기를 유지하는 한편 식당 좌석별 가림막 설치를 상시화한다. 또 연구직 식사 시간은 A~D그룹으로 분류해 11시30분부터 1시30분까지 30분 단위로 식당 이용 시간을 달리하는 4부제를 운영할 방침이다.

현대차그룹은 이 밖에도 코로나19가 장기화할 것으로 보고 지난 7월부터 마스크 자체 생산 체제를 구축해 월 80만개를 만들고 있다. 이는 비매품으로 전 세계 현대차그룹 임직원과 가족에게 공급하는 용도다. 확진자 발생 시 업무 공간 폐쇄 경우에 대비해서는 필수 업무를 수행할 대체 근무 센터를 마북연수원(현대차)과 양지연수원(기아차)에 각각 마련했다.

부대시설 운영 중단, 회식·출장·모임 금지령…협력사 공급망 관리도 초비상

기업 내 부대시설은 당분간 운영을 중단한다. 포스코는 사회적 거리두기 3단계 격상 시 사내 어린이집 운영을 중단하고 사내 교육, 워크숍 등도 전면 중단한다. 현재 자제령을 내린 출장이나 회식, 모임 등은 금지령으로 한 단계 강화된다. 삼성전자의 경우 '20인 이상 회의 금지, 회의 시 1.5m 이상 거리두기, 통근버스 좌석 50%만 운영' 등 2단계 현행 매뉴얼을 3단계에 맞춰 강화 변경해 안내할 예정이다.

기업의 공급망(밸류체인) 관리도 비상이다. 대기업에 납품하는 중소·중견기업의 사정은 더 나빠 자칫 공급망 붕괴로 인한 생산 차질이 우려돼서다. 이에 주요 그룹은 현재 최악의 상황을 가정한 밸류체인 현황을 재점검하고 이에 맞춘 매뉴얼 수정 작업에 돌입했다. 4대 그룹 관계자는 "3단계 시행 시 추가적으로 사내 확산 방지를 위해 사업장 특수성에 맞춰 수립한 백업 플랜을 가동할 것"이라며 "공장 셧다운(Shut down·일시적 업무중지)이라는 만약의 사태에도 대비 중"이라고 했다.

권혁민 전국경제인연합회 산업협력팀장은 "기업들이 부품 조달 등에 문제가 다시 생길까봐 노심초사하면서 밸류체인 관리를 강화하고 있다"며 "대기업들은 시스템이 준비돼 있어 영향이 조금 덜하지만 중소기업이나 자영업자의 경우 시스템 구축이 미비해 코로나19 재확산으로 공급망 관리에 직격탄을 맞을 수 있다"고 말했다.

김혜원 기자 kimhye@asiae.co.kr이창환 기자 goldfish@asiae.co.kr