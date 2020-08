◇ 과장급 전보

▲ 국립국어원 기획연수부 교육연수과장 조현나 ▲ 국립중앙도서관 국립어린이청소년도서관 행정지원과장 안병호 ▲ 미디어정책국 방송영상광고과장 강지은 ▲ 국립한글박물관 기획운영과장 이영민 ▲ 체육국 체육협력관실 스포츠유산과장 박혜진 ▲ 문화예술정책실 예술정책관실 문화예술교육과장 김은희