국내외서 빛난 'JY동행'…코로나 극복·지원 총력

[아시아경제 이동우 기자] 삼성그룹이 국내외서 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 재확산 사태 극복을 위한 지원활동에 총력을 기울이고 있다. 국내에서는 병상 부족 문제 해소를 위해 연수원과 의료진 등을 지원하고 있고 해외에서도 구호물품 지원과 자원봉사에 적극 나서고 있다. 이재용 삼성전자 부회장의 '동행' 경영 철학이 국내를 넘어 국제 사회 전반으로 확대되고 있는 셈이다.

27일 삼성에 따르면 오는 31일 부터 경기 고양시에 위치한 삼성화재 글로벌캠퍼스가 코로나19 생활치료센터로 가동된다. 삼성은 앞서 지난 3월 대구ㆍ경북 코로나19 확산 당시에도 영덕ㆍ전주 연수원을 제공한 바 있다. 수도권 지역의 병상 부족 문제를 해소하기 위한 내놓은 삼성화재 글로벌캠퍼스 생활치료센터는 총 180실 규모로 수도권 지역의 경증환자 치료와 모니터링, 생활 지원에 활용될 예정이다.

삼성은 글로벌캠퍼스에 삼성서울병원ㆍ강북삼성병원ㆍ삼성창원병원 등 삼성의료원 소속 의사 1명, 간호사 2명의 전문 의료진을 한 조로 파견하고 순환근무 형태로 지속 지원할 방침이다. 삼성은 이와함께 110실 규모의 경기 용인시 소재 삼성물산 국제경영연구소도 다음주 중 생활치료센터로 개소해 수도권 지역 환자들을 위해 사용할 예정이다.

이에 앞서 삼성의 14개 관계사는 올 상반기 코로나19 극복을 위해 전국재해구호협회에 300억원 규모의 구호성금과 구호물품을 기부했다. 국내경기 활성화를 위해 300억원 규모의 온누리상품권을 구입해 지급하는 등 협력사에 총 2조6000억원 규모의 긴급 자금을 지원했다.

해외 코로나19 구호 활동에도 적극적으로 나서고 있다. 삼성은 미국의 코로나19 확산 이후 뉴저지, 캘리포니아, 텍사스 등 지역사회에 400만달러(약47억5000만원) 이상을 기부했다. 오는 10월 삼성전자 미국법인 직원들을 중심으로 현지 자원봉사도 나선다. 삼성은 1월 중국에 의료용 마스크와 방호복 등 3000만위안(51억3000만원) 상당의 구호물품을 기부하고 6월에는 폴란드 현지 마스크 제조 업체에 스마트 공장 기술을 전수하기도 했다.

업계는 삼성이 국가적 위기 상황에 적극적인 지원에 나선 것은 이 부회장의 '동행' 경영 철학에 근거한 선제 대응으로 내다봤다. 이 부회장은 앞서 "국민의 성원으로 성장한 삼성이 마땅히 우리 사회와 같이 나누고 함께 해야 할 때"라며 전폭적인 지원의 뜻을 밝혔다.

