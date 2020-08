기보, 금오공대와 'TECH밸리 업무협약' 체결

구미 강소연구개발특구 핵심기관 금오공대 기술창업 견인

[아시아경제 김철현 기자] 기술보증기금(이사장 정윤모, 이하 기보)은 금오공과대학교(총장 이상철, 이하 금오공대)와 '대학 기술사업화 지원 플랫폼(U-TECH 밸리) 구축을 위한 업무협약'을 체결했다고 27일 밝혔다.

이번 협약으로 지난 7월 구미 강소연구개발특구의 기술 핵심기관으로 선정돼 신기술 및 신산업 발굴을 통해 스마트 제조시스템 활성화를 추진하고 있는 금오공대의 우수기술인재들이 기보의 TECH 밸리 플랫폼을 통해 기술창업을 활성화할 수 있을 것으로 기대된다.

협약에 따라 금오공대는 대학 내 우수 창업기업을 기보에 추천하고 기보는 추천받은 기업에 보증·투자 등의 금융 지원뿐만 아니라 컨설팅, 기술이전, 기업공개(IPO) 등 비금융 분야까지 복합 지원해 우수 기술인력의 성공 창업을 지원한다.

기보의 'TECH 밸리 보증'은 협약기관의 이공계 교수, 석·박사 연구원이 창업한 기업에 최대 30억원 이내에서 보증과 투자 사전한도를 부여해 단계별로 지원한다. 현재까지 331명의 교수, 연구원 창업을 유도했고 보증 6029억원, 투자 187억원을 지원해 대학교수 등 기술인재의 창업과 제2 벤처 붐 확산에 기여하고 있다.

김영춘 기보 이사는 "포스트코로나 시대에 창업환경의 급격한 변화가 예상되는 가운데, 대학 교수, 연구원 등 고급 인재가 연구개발한 기술로 직접 창업해 사업화하는 것이 어느 때보다도 중요한 시점"이라며 "새로운 시대를 선도하고 기존 산업의 혁신을 도모하기 위해서 꼭 필요한 대학 내 창업이 더욱 활성화될 수 있도록 적극적으로 나서겠다"고 밝혔다.

