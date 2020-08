[골프토픽] 우즈 vs 매킬로이 "미니 라이더컵서 격돌"

[아시아경제 노우래 기자] ○…'부활한 골프황제' 타이거 우즈(미국)와 로리 매킬로이(북아일랜드)가 '미니 라이더컵'에서 격돌한다.

AP는 27일(한국시간) "우즈와 저스틴 토머스(미국), 매킬로이와 저스틴 로즈(잉글랜드)가 다음달 23일 비행기 사고로 숨진 페인 스튜어트(미국)를 기리는 자선 대회 '페인스 밸리컵'에 출전한다"고 보도했다. 격전지는 미국 미주리주 리지데일의 페인스 밸리 골프 코스다. 우즈가 운영하는 디자인그룹 'TGR 디자인'에서 처음으로 설계한 퍼블릭 골프장으로 유명하다.

세계랭킹 1위에 오르고 메이저 우승 경험이 있는 선수들이다. 경기 방식은 미국과 유럽의 골프 대항전인 라이더컵을 닮았다. 우즈와 토머스가 미국팀, 매킬로이와 로즈가 유럽팀을 결성해 포섬, 포볼, 싱글 매치로 대결한다. 미국 골프채널이 중계한다. 선수들이 마이크를 착용하고 플레이를 한다. 우즈는 "페인스 밸리는 내가 디자인한 첫 퍼블릭 코스"라면서 "이렇게 공개하게 돼 자랑스럽다"고 했다.

노우래 기자 golfman@asiae.co.kr