롯데온, '우리아이 추석빔 기획전'…베베드피노 특가 판매

베베드피노·아이스빗킷, 64개 품목, 최대 71% 할인혜택



[아시아경제 임혜선 기자] 롯데온은 오는 27일부터 다음 달 6일까지 ‘우리아이 추석빔 기획전’을 진행한다.

롯데온도 추석 시즌 키즈 상품 관련해 ‘에잇포켓’ 을 겨냥한 기획전을 준비했다. 롯데 온라인몰에 지난 2017년 하반기 입점해, 2019년 97.3%, 2020년 1~7월 16.7% 등 최근 2년 연속 매출 두 자릿수 고신장 하고 있는 북유럽 스타일의 온라인 인기 유아동복 브랜드 베베드피노와 함께 추석 설빔 기획전을 준비했다.

이번 행사는 베베드피노(신생아~8세) 아이스비스킷(8~14세 주니어 라인) 등 아이 연령에 따라 상품을 구성했다. 전체 행사 상품에 대해 7만원 이상 구매 시 5% 카드 즉시 할인 혜택을 받을 수 있다.

특히 베베드피노에서는 지난해 인기가 많았던 11개 품목을 특가에 준비했다. 대표 상품으로 카모 패디드 스키 수트와 키즈 양면 블루 자켓을 판매가 대비 22% 할인한 각각 6만1620원과 3만5100원에 판매한다. 스마일 체크 울코트도 22% 할인한 5만3820원에 내놓는다.

임혜선 기자 lhsro@asiae.co.kr