[포토] 최석영 '청순한 미모'

[아시아경제 온라인이슈팀] 모델 최석영이 청순한 미모를 자랑했다.

최근 최석영은 자신의 인스타그램에 사진 한 장을 게재했다.

사진 속 그는 흰색 비키니를 입고 세면대에 걸터앉아 휴대폰을 들고 있다. 슬림한 허리 라인이 보는 이의 시선을 사로잡는다.

한편 최석영은 플레이보이 모델 출신으로 키는 171cm이다.

