[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 제8호 태풍 ‘바비’의 영향으로 지난 26일 오후 전남 순천시 저전동에서 가로수가 쓰러져 순천소방서 대원이 정리하고 있다.

호남취재본부 윤자민 기자 yjm3070@asiae.co.kr