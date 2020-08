[아시아경제 김봉주 인턴기자] 양미라 부부가 아들과 함께하는 달달한 일상을 공유했다.

26일 배우 양미라의 남편 정신욱 씨는 자신의 인스타그램에 "오늘 서호가 !!!아부지!!!라고 했다ㅋㅋㅋㅋ#생후84일"이라는 글과 함께 한 장의 사진을 올렸다.

사진에는 젖병을 꼭 쥔 채 누군가의 품에 안긴 부부의 아들 모습이 담겼다. 정신욱 씨는 양미라의 계정을 태그해 해당 인물이 양미라임을 알게 했다.

한편, 양미라는 지난 2018년 2살 연상의 사업가 정신욱 씨와 결혼해 지난 6월 득남했다.

