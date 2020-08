[포토]유동균 마포구청장, 서정협 서울시장 권한대행과 함께 태풍 바비 대비 안전점검

[아시아경제 박종일 기자] 유동균 마포구청장이 26일 오후 서정협 서울시장 권한대행과 함께 마포구보건소 선별진료소, 월드컵대교 건설현장 등을 방문해 태풍 바비에 따른 피해 대비 안전점검에 나섰다.

이날 서정협 서울시장 권한대행은 과거 상당한 피해를 일으킨 태풍 링링 등과 유사한 경로로 접근하고 있는 태풍 바비 북상에 따른 피해를 우려, 현장 점검을 위해 마포구를 찾았다.

유동균 마포구청장과 서정협 서울시장 권한대행은 마포구보건소 선별진료소에서 최근 코로나19 확산세에 더욱 고생하는 보건소 직원들을 격려, 강풍에 쓰러져 위험할 수 있는 대기 천막들을 함께 철거했다.

이어 월드컵대교 공사 현장을 들러 시설 안전과 태풍 대비상황을 점검하며 강풍에 대비한 시설물 안전관리에 만전을 기해주길 당부했다.

한편 마포구는 태풍 바비의 수도권 상륙에 대비해 시설물 안전 점검 등 피해예방 사전 준비를 실시했으며 태풍 대비 비상대기체제를 갖춰 구민들의 안전과 태풍피해 최소화를 위해 최선을 다할 계획이다.

