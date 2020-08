26일 오후 경기 구리시 교문동 장자2사거리 인근 한 아파트단지 앞 도로에 대형 싱크홀이 발생했다. 이 싱크홀은 지름 15m, 깊이 4m가량의 원형이다. 발생지점은 지하철 8호선 연장 별내선 공사 구간이며 지하 30m 지점에서 공사가 진행 중이다.

인명 피해는 없는 것으로 파악됐지만 구리시는 만일의 상황에 대비해 지역 주민들을 상대로 안내방송을 하는 등 대피를 유도했고 건물 안전에 문제가 없는 것으로 확인된 오후 6시 30분께 귀가하도록 했다. 구리시는 이번 싱크홀이 지하철 공사와 연관이 있을 것으로 보고 있다.

