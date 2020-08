대구시, 희망지원금 신용·체크카드 신청 접수 … 다음 주중 5부제

"지자체 처음으로 9개 신용카드사와 인터넷 연결 시스템 구축"

[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자] 대구시는 오는 31일부터 희망지원금 신용·체크카드 신청을 카드사 홈페이지를 통해 접수한다고 26일 밝혔다.

지난번 정부 긴급재난지원금은 세대 단위로 지급되었지만 이번 대구희망지원금은 성인의 경우 개인별 온라인 신청 후 본인 명의 카드로 지급받는다. 다만, 미성년 세대원은 세대주에 합산된다.

31일부터 9월4일까지 한 주간은 지급대상자 출생년도 끝자리 기준으로 5부제를 실시하므로 본인 출생년도에 해당하는 요일에 신청해야 한다. 또한, 매일 밤 11시부터 다음날 새벽 1시까지 두 시간 동안은 데이터베이스를 정리하는 시간으로 신청이 되지 않는다.

김영애 대구시 시민안전실장은 "지자체 차원에서는 대구시가 처음으로 9개 신용카드사와 인터넷으로 바로 연결되는 자체시스템을 구축했다"며 "방문 신청보다는 온라인을 통해 편하게 신용·체크카드 충전을 많이 해 주시길 바란다"고 전했다.

대구시는 지난 24일부터 대구희망지원금 홈페이지를 오픈하고 지급 대상자와 금액 조회, 신청방법, 사용처 안내, 자주묻는 질문(FAQ) 등의 정보를 제공하고 있다.

한편 대구시는 지난 24일부터 취약계층인 기초생활보장 생계급여수급자와 기초연금·장애인연금 수급자에게 현금지급을 시작해 25일 현재 대상자의 99.8%에게 지급을 완료했다.

영남취재본부 박동욱 기자 pdw1201@asiae.co.kr