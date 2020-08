마산대·경남도정자문위, ‘도정혁신 점검과 이후 과제’ 워크숍

이한기 특임교수 “경남형 블록체인발전모델 조성 희망”

[아시아경제 영남취재본부 황최현주 기자] 경남 마산대는 경남도정자문위원회와 함께 ‘경남의 도정혁신 점검과 이후의 과제’라는 주제로 공동 워크숍을 개최했다고 26일 밝혔다.

지난 25일 열린 워크숍은 이한기 마산대 특임교수가 분과장을 맡고 있는 도정자문위원회 사회혁신분과가 주관한 네 번째 행사였다.

각 분과위원과 관계 전문가 등이 참석한 가운데 그동안 추진된 경남의 도정혁신에 대한 점검과 이후 과제에 대해 심도있는 토론이 펼쳐졌다.

첫 번째 발제자인 장유미 창신대 사회복지과 교수는 국내외 사회경제적 환경 변화와 함께 디지털 경제에 대해 설명하며, 사회적 경제 조직을 적용한 지역경제 플랫폼 구축을 제시했다.

두 번째 발제자로 나선 하태균 한국인터넷진흥원 특구기술지원팀장은 시대의 변화에 따른 블록체인 기술의 필요성과 함께 국내외 블록체인 주요 정책을 소개하며, 초연결·비대면 신뢰사회를 위한 블록체인 확산의 필요성을 강조했다.

이날 토론을 진행한 이한기 분과장은 “오늘 발제와 토론을 바탕으로 블록체인 기반 공공서비스 효율과 활용가능성, 실생활에 이용 가능한 행정, 금융 등 경남형 블록체인 발전 모델이 만들어지기를 기대한다”고 말했다.

