정 총리 "의사들 집단행동 국민 용납 못해…즉시 현장 복귀하라"

[아시아경제 이광호 기자]정세균 국무총리는 26일 "환자의 생명을 담보로 하는 집단행동은 국민들께서 결코 용납하지 않을 것"이라며 "집단행동에 나선 의사들은 정부의 업무개시명령에 따라 즉시 의료현장으로 복귀해달라"고 촉구했다.

정 총리는 이날 정부서울청사에서 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 대응 중앙재난안전대책본부(중대본) 회의에서 "의사협회와 합의를 이뤘지만 전공의협의회의 투쟁 결정에 따라 입장을 번복한 점 매우 유감스럽게 생각한다"며 이같이 밝혔다.

의사협회는 이날부터 3일간의 집단휴진에 돌입했다. 전공의협의회는 무기한 업무중단을 이어가고 있다. 이날 보건복지부는 수도권 지역에 근무 중인 전공의·전임의들을 대상으로 환자 진료 업무에 복귀할 것을 명령했다.

정 총리는 "정부는 국민의 생명과 안전을 보호하고자, 당면한 코로나19 위기상황이 안정된 이후 대화로 해법을 찾자고 여러 차례 손을 내밀었다"며 의료계의 입장 번복에 대해 유감을 표시했다.

정 총리는 제8호 태풍 '바비'가 북상하고 있는 것과 관련해 "집중호우로 인한 피해가 아직 복구되지 않았는데, 태풍까지 온다고 하니 더욱 걱정이 크다"며 "관계부처와 지자체는 '인명피해 제로, 재산피해 최소화'를 위해 사전대비를 철저히 하라"고 지시했다.

특히 "지난번 집중호우로 피해가 발생했던 지역에서 다시 추가 피해가 발생하지 않도록 예방조치에 만전을 기해달라"고 주문했다.

정 총리는 "지금은 코로나19 위기 상황인 만큼, 선별진료소 일시철거 또는 결박, 이재민 임시주거시설 안전관리 등도 세심하게 챙겨야한다"며 "국민들께서도 외출을 자제하고 행동요령을 잘 준수하셔서 스스로 안전을 지켜달라"고 당부했다.

