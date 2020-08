[아시아경제 김현준 골프전문기자] ○…신한동해오픈이 올해는 한국프로골프(KPGA) 코리안투어 단독 주관으로 열린다는데….

신한금융그룹은 25일 "신한동해오픈을 다음달 10일부터 인천 베어즈베스트 청라골프장에서 개최한다"고 발표했다. 2016년부터 아시안(APGA)투어, 지난해는 일본프로골프투어(JGTO)까지 3개 투어가 공동으로 진행한 무대다. "신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 방역 지침에 따라 외국 선수들 입국이 어렵다"는 설명이다. 우승자에게는 코리안투어 5년 시드와 APGA투어 2021시즌 출전권을 준다.

김현준 골프전문기자 golfkim@asiae.co.kr