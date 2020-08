순천 75번 슈퍼전파자 되나…헬스장발 14명 집단 확진

전남 75번, 마스크 안 쓰고 헬스장 이용

순천 코로나 양성 14명, 모두 청암 헬스장 이용자

[아시아경제 김봉주 인턴기자] 서울 방문판매업체 발 코로나19 전남 순천지역 감염자가 늘어나면서 방역당국이 긴장하고 있다.

특히 전남 75번 확진자의 접촉자 중 헬스장 무더기 확진으로 이어지면서 슈퍼전파자로 인한 집단감염에 대한 우려가 커지고 있다.

25일 전라남도와 순천시 등에 따르면 이날 순천에서 코로나19 양성 판정을 받은 주민은 14명으로 전부 순천 청암헬스장에 다니고 있었다. 이 헬스장은 40대 여성인 전남 75번 확진자 A씨가 지난 20일 오후까지 운동했던 곳이다. A씨의 최초 감염경로는 아직 불명확하지만 청암헬스장 접촉자만 380여명에 달한다.

A씨는 이달 20일 이후 발생한 순천지역 코로나19 재확산의 첫 확진자인 전남 50번의 지인이다. 전남 50번은 서울 방문판매업체에 방문해 감염됐다. 전남 50번과 함께 식사했던 A씨는 순천의 다른 확진자와 같은 아파트에 거주한다. 또 A씨는 지난 18일 순천 이마트를 다른 확진자와 같은 시간에 방문했다.

A씨는 전남 50번 확진 이후 접촉자로 분류돼 지난 21일 진단검사한 뒤 자가격리에 들어갔다. A씨는 22일 오후 10시 확진 통보를 받고 순천의료원으로 옮겨졌다. A씨의 배우자와 자녀 2명은 음성판정을 받은 뒤 자가격리에 들어갔다.

A씨가 다녔던 헬스장에서 14명의 집단감염이 확인됐고, 접촉자만 380명에 달한다는 사실이 드러나면서 슈퍼전파자가 될 가능성이 높은 상황이다. 특히 A씨는 헬스클럽과 사우나 이용 중 마스크를 착용하지 않았다.

방역 당국은 A씨가 지인을 만나고, 헬스클럽에 하루 평균 2번 방문하는 등 많은 사람과 접촉한 것으로 보고 역학조사를 진행하고 있다. A씨가 방문한 사우나·식당·카페·마트 등도 동선에 포함됐다.

방역 당국은 A씨의 밀접접촉자는 30여명, 간접접촉자는 380여명으로 파악하고 있다. 또 무더기 추가 확진에 따른 추가 밀접 접촉자가 있는지 역학조사를 펼치고 있다.

순천시에서 이달 20일부터 23일까지 16명의 확진자가 나왔고 이날 14명이 추가되면서 코로나19 감염자는 30명으로 증가했다.

