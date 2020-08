[아시아경제 이민우 기자] 상신브레이크 상신브레이크 041650 | 코스피 증권정보 현재가 2,400 전일대비 45 등락률 +1.91% 거래량 26,257 전일가 2,355 2020.08.25 14:32 장중(20분지연) 관련기사 상신브레이크, 고객사 발주 감소로 전 공장 생산 중단상신브레이크, 코로나19 영향에 全 공장 생산 중단상신브레이크, 멕시코 지사에 148억 규모 채무보증 결정 close 는 전 공장에서 브레이크 패드 제조를 중단한다고 25일 공시했다. 생산중단 분야 매출액은 지난해 기준 3050억원가량이다. 회사 측은 "신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 영향으로 완성차 판매가 줄자 고객사 발주가 감소했기 때문"이라고 설명했다.

