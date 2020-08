9월1일부터 운영시간 변경

[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자] 경북 울진군은 9월1일부터 '왕피천케이블카'의 운영시간을 변경한다고 25일 밝혔다.

기존 오전 개장 시간을 계절과 관계 없이 10시로 통일하는 한편 한여름철(7~8월) 이외에는 점심시간에도 계속 운영키로 했다. 이에 따라 9월1일부터 오전 10시부터 오후 6시까지 이곳 케이블카는 계속 가동된다.

왕피천케이블카는 지난 7월1일 개장 이후 하루 평균 980여명 관광객이 이용하는 지역 대표 관광 상품으로 자리잡았다. 사전 예약이 가능한 케이블카 홈페이지도 개설됐다.

정호각 울진군 시설관리사업소장은 "코로나19로 어려운 상황이지만 왕피천 케이블카를 찾은 관광객들이 안심할 수 있도록 방역을 철저히 하고 관광지 주변 기반시설 정비에도 박차를 가하겠다"고 전했다.

