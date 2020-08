금호타이어, 계좌압류 사태 숨통…"대금 지급 등 정상화"

법원, 공탁절차 거쳐 전날 강제집행정지 신청 최종 승인

[아시아경제 김지희 기자] 금호타이어가 지난달 말 이후 중단됐던 임직원 수당 및 각종 대금 지급을 순차적으로 정상화할 수 있게 됐다. 전날 법원이 금호타이어가 신청한 채권압류에 대한 강제집행정지 신청을 최종 승인하면서다.

25일 금호타이어에 따르면 광주고등법원은 금호타이어가 신청한 비정규직 노조의 ‘채권 압류 및 추심명령’ 강제집행정지 신청에 대해 지난 20일 인용 결정을 한 데 이어, 공탁 절차를 거쳐 전날 강제집행취소 신청을 최종 승인했다.

이에 따라 직원 급여까지 못 줄 위기에 처했던 금호타이어가 일단 한 숨을 돌리게 됐다. 금호타이어 관계자는 "채권압류가 취소됨에 따라 지난 7월말 지급하지 못했던 휴가비, 수당 등을 25일 지급할 예정"이라며 "순차적으로 납품업체 대금, 8월 급여 등이 정상적으로 지급될 것"이라고 말했다.

앞서 금호타이어 비정규직지회는 지난달 29일 회사를 상대로 광주지법에 채권압류를 신청했고 법원은 이를 인용했다. 이에 금호타이어 법인계좌가 압류돼 금융거래가 중단됐고 휴가비, 수당, 납품업체 대금 등 지급이 불가능해진 바 있다.

