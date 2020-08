이해찬 "3단계 격상시, '준 전시상황'…수도권 공동대응해야"

김태년 "수도권, 3단계 거리두기 대비해서 상황 점검해야"

[아시아경제 원다라 기자] 더불어민주당이 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확산 방지를 막기위해 수도권 긴급 대책 마련에 나섰다. 수도권 지자체 간 생활센터, 병상, 방역물품 등을 공유하는 공동방역체계를 구축하는게 골자다.

이해찬 민주당 대표는 25일 오전 국회에서 '민주당-서울ㆍ인천ㆍ경기 코로나19 긴급대책회의'를 갖고 "병상공유 시스템을 비롯한 수도권 지자체 간의 공동보조가 어느 때보다 중요하다"면서 "특히 생활치료센터 확보도 서로 품앗이를 해야될 상황인 만큼 세 지자체간의 긴밀한 협력이 중요하다"고 밝혔다.

그는 또 "확산세가 계속된다면 정부는 3단계 거리두기를 고려할 수밖에 없다"면서 "3단계로 격상되면 '준전시상황'에 가깝게 된다. 당정과 지자체는 방역 배수진을 치고 이번주 확산 방지를 위해 전력을 다하겠다"고 강조했다.

김태년 민주당 원내대표도 "최근 서울에서만 1000명이 넘는 확진자가 나왔다"며 "중증 환자도 증가하며 병상 여력이 넉넉하지 않은 상황이다. 중대 고비 극복을 위해선 어느 때보다 지방정부 간 협력과 소통이 중요하다. 지자체별로 방역을 더 강화하며 하나의 생활권으로 협조해 공동대응해야 한다"고 말했다. 이어 "서울시의 경우 경증생활센터 확보에 어려움을 겪고 있는 등 지자체별로 겪고 있는 어려움이 다르다"면서 "서로 부족한 부분을 보완해서 코로나 위기를 극복해야 한다"고 말했다.

김 원내대표는 수도권 지자체에 사회적 거리두기 3단계를 대비한 상황 점검도 요청했다. 그는 "아직까지 한 번도 시행해 본 적이 없는 것이기 때문에 준비해야할 게 많다. 만약의 경우 상황이 악화돼 3단계 거리두기를 시행할 때를 대비해 상황을 점검해주길 바란다"고 당부했다. 서정협 서울시장 권한대행은 "감염병에는 국경도 경계도 없다"면서 "사랑제일교회와 8.15집회는 전국 전파의 불씨가 되고 있는 만큼 타 시도와 신속하게 정보를 공유하고 공동대응 하겠다"고 말했다. 김희겸 경기도 행정1부지사, 최장혁 인천시 행정부시장도 참석했다.

한편 중앙방역대책본부에 따르면 이날 0시 기준 신규 확진자 280명 중 해외유입 16명을 제외한 264명이 수도권 지역에서 발생한 것으로 나타났다. 수도권 외에는 대전에서 10명, 충남에서 9명이 각각 새로 확진됐다. 이 밖에 강원 8명, 대구 5명, 광주ㆍ전북 4명, 부산ㆍ세종ㆍ제주 3명, 경남 2명, 전남 1명 등이다.

원다라 기자 supermoon@asiae.co.kr